الآلاف في مساجد ”تريم“ بحضرموت يحيون ذكرى المولد النبوي

الإثنين 18 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ الأناضول

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أحيا آلاف اليمنيين، الإثنين، في عدد من مساجد عاصمة الثقافة الإسلامية "تريم" بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، ذكرى المولد النبوي الشريف.

وبحسب وكالة "الأناضول"، اكتظ مسجد "المحضار" الذي يعد أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية باليمن، وساحاته المجاورة بالآلاف من المحتفلين، الذين توافدوا من مختلف مناطق وقرى مديرية تريم ومن عدة محافظات بالبلاد.

وعلى مدار أكثر من ساعتين، أحيا المحتفلون ذكرى المولد النبوي بالأذكار والأدعية وخطب دعوية تتناول سيرة النبي محمد (خاتم المرسلين)، وتخللها توزيع القهوة والتعطر بالبخور، وسط أجواء صباحية تضفي الروحانية على الحاضرين.

كذلك شارك في الاحتفال مئات من الطلاب الأجانب من دول عربية وأسيوية عديدة وهم طلاب يقدمون إلى مدينة تريم لتلقي تعاليم الشريعة الإسلامية في "دار المصطفى للعلوم الإسلامية".

ودار المصطفى من المراكز الإسلامية التي تستقطب الطلاب من مختلف أنحاء العالم لغرض تلقي العلوم الإسلامية بالأسلوب العريق الذي تمتاز به الحضارات الإسلامية المعروفة.

وتميز الحفل بحضور جمع غفير من علماء تريم على رأسهم العلامة "الحبيب عمر بن حفيظ" أحد علماء اليمن البارزين وأحد مشائخ الصوفية بالبلاد.

كما أحيت مساجد أخرى بمدينة تريم، صباح الإثنين، ذكرى المولد النبوي بطقوس دينية تحمل طابع روحاني متجذر في سكان المدينة الذين أعطوا لهذه المناسبة اهتماما خاصا.

وتستمر احتفالات مولد سيد البشرية محمد عليه السلام على مدار شهر ربيع الأول الهجري، يشارك فيها معظم سكان تريم توجهاتهم الدينية والاجتماعية المختلفة.

ويطلق على مدينة "تريم" مدينة العلم والعلماء؛ نتيجة كثرة عدد مساجدها وعلمائها ودور العلم، التي يقبل إليها الطلاب من مختلف بلدان العالم.

وفي 2010، اختيرت تريم عاصمة للثقافة الإسلامية من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.