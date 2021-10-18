الحكومة تشيد بنجاحات الأجهزة الأمنية في حضرموت وأبين

الإثنين 18 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أشادت الحكومة يوم الأحد، بنجاحات الأجهزة الأمنية في محافظتي حضرموت وأبين، وذلك غداة الإعلان عن إحباط مخطط "إرهابي" في المكلا، وإلقاء القبض على خلية إرهابية تتبع ميليشيا الحوثي في مديرية الوضيع.

وهاتف رئيس الوزراء معين عبدالملك، محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، مشيداً باليقظة العالية للأجهزة العسكرية والأمنية في المحافظة، للحفاظ على الاستقرار، وما تحققه من نجاحات واخرها احباط مخطط إرهابي لتدمير منشآت حيوية بالمحافظة بينها البنك المركزي.

وأكد عبدالملك بحسب ما نشرته وكالة "سبأ"، دعم الحكومة وبتوجيهات من الرئيس هادي، للسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة، مشيرا الى أهمية مضاعفة الجهود والتكامل على المستوى المركزي والمحلي لتحسين الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء والمياه، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ المعالجات الهادفة الى ضبط أسعار الصرف.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ حضرموت، الى تقرير حول ضبط خلية إرهابية مكونة من خمسة عناصر يقودهم قيادي إرهابي من الصف الأول، كانت تخطط لتدمير منشآت حيوية ومهمة مثل البنك المركزي ومقر الأمن والشرطة واستهداف قواعد عسكرية ومقر السلطة المحلية، مؤكدا أن الأجهزة المختصة ستتخذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد هذه المجاميع التي تحاول زعزعة الاستقرار في حضرموت، وفقا للوكالة.

وفي سياق متصل، أشاد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، باليقظة الأمنية العالية لمنتسبي الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين ونجاحهم في القبض على خلية استخباراتية بمديرية الوضيع، تعمل لصالح مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في نشر الفكر الحوثي المتطرف.

وثمن اللواء حيدان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" "جهود الأجهزة الأمنية في مداهمة أوكار العصابة وخلاياهم والقضاء على مخططاتهم واحلامهم في زعزعة امن واستقرار المواطنين"، مشدداً على ضرورة استمرار جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة العناصر التخريبية الإرهابية الحوثية المنقلبة على النظام والقانون".

وأكد حيدان "حرص الوزارة على استباب الامن والاستقرار والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين وعدم التهاون معهم بأي شكل من الأشكال".

كما أكد وزير الداخلية، على "أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن العناصر المشبوهة وتحركاتهم ومساعدة الأجهزة الأمنية في استتباب الأمن"، مشيراً إلى إن "وزارة الداخلية تولي الأجهزة الأمنية اهتماماً بالغاً لرفع من مستوى أدائها وتطويرها بما يحقق الأمن والاستقرار والسكينة العامة للوطن والمواطن".