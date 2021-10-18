قوات الجيش تعلن عن محاولة تقدم حوثية في ”الأقروض“ بتعز مجزرة الجزائريين في باريس قصة المذبحة المنسية منذ عقود فيسبوك تستعين بجيش من المهندسين لبناء عالمها الافتراضي المليشيات الحوثية تنتقم من سكان العبدية بطريقة الخطف والنهب وإحراق محاصيل مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تهجر 200 أسرة من ”حي الفرس“ بعدن وتحرق منازلهم كشف خلية حوثية في أبين كانت تخطط لاستهداف قيادات عسكرية ومصالح حكومية المبعوث الأممي يدعو لإنهاء العنف والدخول في عملية سياسية شاملة في اليمن شاب عربي يحطم تماثيل تاريخية أمام الناس بذريعة كونها أصنام مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد أمام شاختار واتسآب لأصحاب هذه الهواتف: خدماتنا ستتوقف عنكم نهائياً قريباً
أعلن الجيش الوطني، في وقت متأخر من الليلة الماضية، التصدي لهجوم حوثي على مواقعه جنوبي مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).
ونقل المركز الإعلامي لمحور تعز عن مصدر عسكري القول، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة، كسرت محاولة تسلل لعناصر مليشيا الحوثي إلى موقع الرضعة، بجبهة الأقروض.
وأضاف أن قوات الجيش، كبدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة، وأجبرتهم على التراجع والفرار .