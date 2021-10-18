قوات الجيش تعلن عن محاولة تقدم حوثية في ”الأقروض“ بتعز

الإثنين 18 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن الجيش الوطني، في وقت متأخر من الليلة الماضية، التصدي لهجوم حوثي على مواقعه جنوبي مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



ونقل المركز الإعلامي لمحور تعز عن مصدر عسكري القول، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة، كسرت محاولة تسلل لعناصر مليشيا الحوثي إلى موقع الرضعة، بجبهة الأقروض.



وأضاف أن قوات الجيش، كبدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة، وأجبرتهم على التراجع والفرار .