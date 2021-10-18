كشف خلية حوثية في أبين كانت تخطط لاستهداف قيادات عسكرية ومصالح حكومية المبعوث الأممي يدعو لإنهاء العنف والدخول في عملية سياسية شاملة في اليمن شاب عربي يحطم تماثيل تاريخية أمام الناس بذريعة كونها أصنام مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد أمام شاختار واتسآب لأصحاب هذه الهواتف: خدماتنا ستتوقف عنكم نهائياً قريباً "جريمة مروعة".. رجل يقتل زوجته الحامل ثم ينتحر شنقا ضجة في إسرائيل بعد سفر نائبة بالكنيست إلى الإمارات إيران تعلن عن خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات للتقارب مع السعودية ناطق الجيش يفضح زيف الانتصارات الحوثية في جبهات «مأرب»ويشيد بصقور التحالف الحكومة ”الشرعية“ تنفي سقوط كامل ”العبدية“ وتتهم الحوثيين بـ”إبادة جماعية“
تأكيداً لما نشر في الشهر الماضي عن وجود مخطط حوثي لاستهداف المناطق المحررة في جنوب اليمن وزعزعة الأمن والاستقرار، أفصح مصدر أمني في محافظة أبين أمس (الأحد) عن اعتقال خلية إرهابية مكونة من 14 حوثيا في مديرية الوضيع .
وأعلن المصدر أن القوات الأمنية داهمت قرية «الكمع» التي كان يتواجد فيها المسلحون واشتبكت معهم وقتلت مسلحا وأصابت 4 آخرين وقبضت على 9 حوثيين فيما أصيب 3 جنود.
ولفت إلى أن المداهمة جاءت بعد معلومات قدمها رئيس الخلية المعتقل قبل أسبوعين.
وأكد أن الخلية الحوثية كانت تحضر لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مصالح حيوية وقيادات عسكرية في محافظات أبين وعدن ولحج.
وذكر أن الأجهزة الأمنية عثرت بحوزة الخلية على أسلحة ومعدات اتصالات وألغام وملصقات حوثية وكتيبات للصريع حسين بدر الدين الحوثي، لافتاً إلى أنها جندت عددا من الأطفال وعقدت دورات طائفية لهم.
وكان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، أعلن ضبط خلية إرهابية مكونة من خمسة عناصر يقودهم قيادي إرهابي من الصف الأول