كشف خلية حوثية في أبين كانت تخطط لاستهداف قيادات عسكرية ومصالح حكومية

الإثنين 18 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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تأكيداً لما نشر في الشهر الماضي عن وجود مخطط حوثي لاستهداف المناطق المحررة في جنوب اليمن وزعزعة الأمن والاستقرار، أفصح مصدر أمني في محافظة أبين أمس (الأحد) عن اعتقال خلية إرهابية مكونة من 14 حوثيا في مديرية الوضيع .

وأعلن المصدر أن القوات الأمنية داهمت قرية «الكمع» التي كان يتواجد فيها المسلحون واشتبكت معهم وقتلت مسلحا وأصابت 4 آخرين وقبضت على 9 حوثيين فيما أصيب 3 جنود.

ولفت إلى أن المداهمة جاءت بعد معلومات قدمها رئيس الخلية المعتقل قبل أسبوعين.

وأكد أن الخلية الحوثية كانت تحضر لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مصالح حيوية وقيادات عسكرية في محافظات أبين وعدن ولحج.

وذكر أن الأجهزة الأمنية عثرت بحوزة الخلية على أسلحة ومعدات اتصالات وألغام وملصقات حوثية وكتيبات للصريع حسين بدر الدين الحوثي، لافتاً إلى أنها جندت عددا من الأطفال وعقدت دورات طائفية لهم.

وكان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، أعلن ضبط خلية إرهابية مكونة من خمسة عناصر يقودهم قيادي إرهابي من الصف الأول