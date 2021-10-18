شاب عربي يحطم تماثيل تاريخية أمام الناس بذريعة كونها أصنام

الإثنين 18 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورًا لشاب يحمل مطرقة كبيرة، وهو يحطم تماثيل لأسود تاريخية في ميدان المنارة، وسط مدينة رام الله الفلسطينية.

وقامت الشرطة الفلسطينية باعتقال الشاب، ومباشرة التحقيق معه لمعرفة دوافعه، وما إذا كان هناك محرض.

اليوم في شب مقتنع انه الأسود على دوار المنارة برام الله عبارة عن اصنام.

من جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، في بيان صدر عنه، إن "الشرطة ألقت القبض على شخص، قام بتحطيم وتكسير رأسين لأسود على دوار المنارة برام الله".

وأضاف ارزيقات: "على الفور قامت قوة من الشرطة، بالقبض عليه، ومنعته من تحطيم وتكسير باقي الأسود، وتحفظت عليه، لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة".

ولم تعرف دوافع الشخص الذي قام بعملية الاعتداء على هذه التماثيل، فيما قالت مسؤولة في محافظة رام الله والبيرة، إن المحافظة تتابع هذا الحدث وستصدر بيانا لاحقا حول هذا الحادث، بعد استيضاح كافة ملابساته. وفقا لـ "إرم نيوز