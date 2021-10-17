واتسآب لأصحاب هذه الهواتف: خدماتنا ستتوقف عنكم نهائياً قريباً

الأحد 17 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 618

حذرت شركة واتسآب مجددًا من توقف خدمات تطبيق واتسآب بشكل نهائي عن العمل على ملايين الهواتف الذكية القديمة “آيفون وأندرويد”، بحلول شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم إزالة الدعم عن العديد من هواتف آيفون وهواتف أندرويد إلى الأبد، وسيحتاج المستخدمون المتأثرون إما إلى تحديث برامجهم أو شراء هاتف جديد، ومن المحتمل أن يكون جهازك قديمًا جدًا بحيث يتعذر تحديثه، لذلك ستحتاج إلى الحصول على هاتف محمول جديد على أي حال، ، وفقًا لتقرير موقع the sun.

وفي حالة تطبيق هذا القرار، فمن المتوقع أن يتأثر أكثر من 40 طرازًا مختلفًا من الهواتف الذكية، مع ملاحظة أن الشركة ستبدأ تطبيق هذه الخطوة بداية من 1 نوفمبر، وبعد ذلك سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل.

وبالنسبة لهواتف أندرويد، فهذا يعني أن مجموعة كبيرة من الهواتف الشهيرة ستفقد إمكانية الوصول إليها، بما في ذلك Samsung Galaxy S3 وHuawei Ascend Mate، أما بالنسبة إلى أبل، ستفقد إمكانية الوصول إلى iPhone 4 أو أقدم.

وفي حالة عدم تحديث جهاز iPhone 6S أو iPhone 6S Plus أو iPhone SE (2016)، فستفقد إمكانية الوصول لخدمات التطبيق، حتى تقوم بالتحديث، ولكن يمكنك تحديث جميع الطرز الثلاثة إلى iOS 15 -أحدث إصدار- والاستمرار في الاستفادة بخدمات واتساب.