تقرير: 3 آلاف أسرة نزحت في مأرب منذ سبتمبر

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تسبب القتال في محافظة مأرب وسط اليمن، في نزوح أكثر من 3 آلاف أسرة، منذ مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق تقرير حكومي.
وقالت إدارة مخيمات النازحين (حكومية)، في تقرير نشرته الأحد، إن "مأرب استقبلت نحو مليونين و231 ألفا و460 نازحا منذ 2015".
وأوضح التقرير، أن "الأسر النازحة في مأرب تعيش تهجيرا جماعيا من المديريات الجنوبية للمحافظة، بدأ منذ بداية سبتمبر الماضي، ويتواصل حتى هذه اللحظة".
وأضاف أن التهجير "نتيجة استمرار الأعمال العدائية واستهداف التجمعات السكانية بالصواريخ البالستية واستخدام جميع أنواع الأسلحة والقذائف من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية".
وزاد أنه "بفعل التصعيد المتواصل، تم تهجير مئات الأسر، سيرا على الأقدام عبر الطرق الجبلية الوعرة والصحراوية".
وأردف: "نزحت 3 آلاف و11 أسرة من مديريات رحبة وحريب والجوبة جنوبي مأرب، ومديريات بيحان وعين وعسيلان غربي شبوة (جنوب شرق)، وانتقلت إلى مناطق آمنة في مأرب".
وناشد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بـ"سرعة التدخل والعمل على فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى الأسر النازحة والمقيمة بداخل مديرية العبدية في مأرب".