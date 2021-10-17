الحكومة ”الشرعية“ تنفي سقوط كامل ”العبدية“ وتتهم الحوثيين بـ”إبادة جماعية“

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نفت الحكومة اليمنية، الأحد 17 اكتوبر/تشرين الأول، صحة ما أعلنته جماعة الحوثي من سيطرتها على مديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب (وسط)، مشددة على أن القتال لا يزال متواصلا.
ففي تصريحات للأناضول، قال المتحدث باسم الحكومة، راجح بادي، إن "المعارك في العبدية ما تزال مستمرة بين كر وفر، وسط قتال متواصل من قوات الجيش والقبائل (ضد الحوثيين)".
وأضاف أن "مليشيا الحوثي استخدمت صواريخ باليستية في ضرب قرى ومدن صغيرة في العبدية، وعرضت حياة الأطفال والنساء والمدنيين للخطر، كما منعت دخول الغذاء والدواء في حصار لا إنساني".
وفي وقت سابق الأحد، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، سيطرة الجماعة على العبدية، بما في ذلك مركزها، مدينة "وادي لقطع".
ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع، يحاصر الحوثيون العبدية من المنافذ كافة، ما حولها إلى قضية رأي عام في اليمن.