مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تحرق منازل المواطنين بعدن

الأحد 17 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قالت مصادر محلية، الاحد 17 اكتوبر/تشرين الاول، أن تشكيلات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم اماراتيا، أقدمت على إحراق عدد من منازل المواطنين في جبل الفرس بمديرية كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وأوضحت المصادر إن تشكيلات مسلحة تابعه للانتقالي عملت خلال الأيام الماضية عقب احداث مديرية كريتر على تهجير 200 أسرة من جبل الفرس والبوميس بكريتر بقوة السلاح ثم عمدت اليوم على إحراق منازلهم.

وأضافت المصادر أن التشكيلات المسلحة طالبت ساكني جبل الفرس مغادرة المنطقة واقتحمت المنازل في غياب ساكنيها وقامت بأحراقها بحجة مساعدتهم للقيادي المنشق من المجلس امام النوبي في احداث كريتر .

وبحسب مواطنين فان التشكيلات المسلحة اتهمت المواطنين بإطلاق النار والمشاركة في اشتباكات كريتر ومساندة القيادي في الانتقالي إمام النوبي وابلغتهم بإخلاء منازلهم حتى تتمكن من إقامة معسكرات لقواتها في تلك المنطقة المطلة على المديرية.

ووجه أهالي الحي نداء استغاثة لجميع الجهات المختصة مطالبين بوقف المداهمات التي يتعرضون لها تحت قوة السلاح من قبل التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.