تركيا تتجه نحو القارة السمراء و أردوغان يحدد أهدافه فيها

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وصف رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم الأحد، العلاقات التي تربط بلاده بالقارة الأفريقية بأنها إستراتيجية. وأفادت وكالة الأناضول، ظهر اليوم الأحد، بأن تصريحات أردوغان جاءت في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول، قبيل شروعه في القيام بجولة أفريقية، تشمل عدة دول، أهمها نيجيريا وأنغولا وتوغو، خلال الفترة بين 17 - 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأكد الرئيس التركي أن بلاده شريك استراتيجي للكثير من الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن حجم التجارة التركية مع تلك البلدان تجاوزت 25 مليار دولار مع نهاية 2020، لافتا إلى أنه قام بـ 38 زيارة إلى حوالي 28 دولة أفريقية، خلال فترة توليه رئاسة الوزراء ثم رئاسة الدولة التركية.