الفنانة السورية الشهيرة التي عضها كلب في عاصمة عربية

الأحد 17 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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تعرضت الفنانة السورية سارة نخلة، لعضة كلب، مما تسبب في تورم قدمها ولجؤها إلى إحدى المستشفيات الحكومية في القاهرة للحصول على حقنة خاصة بـ "عضة الكلب" والتي يتم حقنها قبل مرور 24 ساعة على حدوث العضة للوقاية من أي أمراض. وعبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، روت الفنانة السورية ما تعرضت له وكواليس ذهابها إلى المستشفى الحكومي بسبب العضة وتلقيها العلاج سريعاً دون التعرف عليها في

المستشفى. وكتبت سارة: "الصبح عضني كلب، المهم روحت مستشفى خاص قالولي مش موجودة الحقنة ولازم أروح مستشفى حكومي، وبعدها روحت مستشفى زايد التخصصي، دخلت أقسم بالله خمس دقايق طوارئ، أدوني الحقنة وفاضل لسه أربعة وأدوني ورقة فيها مواعيد الحقن الباقية"

. وشرحت نخلة قائلة: "ولا مليم ولا مليم يا جماعة ومستشفى محترمة ودكاترة عارفين ربنا بجد، ولا يعرفوني أصلا عشان ما حدش يقولي عشان أنتي ممثلة وكنت حاطة كمامة طول الوقت أصلا، أنا بس عايزة أقول تحيا مصر ألف مرة ألف مرة، أقسم بالله لو أي بلد تاني زماني كنت مسعورة وراقدة جنب الكلب بهوهو وبتعشى معاه دراي فود".

ويذكر أن سارة نخلة انتقلت إلى مصر عام 2013، وقررت الدخول إلى الوسط الفني وبدأت العمل كمذيعة ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال سوريا ومن بعدها ملكة جمال العرب، وحصدت لقب ملكة جمال سوريا لعام 2015، ولقب وصيفة ملكة جمال العرب 2015.