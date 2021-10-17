توقف مباراة نيوكاسل وتوتنهام بسبب أزمة صحية 

الأحد 17 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 270

توقفت مباراة نيوكاسل مع توتنهام في المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم بسبب أزمة صحية تعرض لها أحد المشجعين في المدرجات خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة. وفي الدقيقة 40 من المباراة ،

أشار سيرجو ريجيلون لاعب توتنهام إلى الحكم بوجود مشكلة في المدرجات ما دفع الحكم إلى إيقاف اللقاء لاستبيان الموقف حيث تبين وجود أزمة صحية لأحد المشجعين. وإزاء ذلك ،

قرر الحكم إيقاف المباراة مؤقتا وعودة لاعبي الفريقين إلى غرف تغيير الملابس لحين انتهاء الأزمة واستئناف فعاليات اللعب. وكان توتنهام قلب تأخره بهدف مبكر إلى تقدم ثمين 2 / 1 على نيوكاسل.