الحكومة ”الشرعية“ تطالب بتسوية سياسية تنهي ”كواث الحوثي“ و”واشنطن“ تدعو الميليشيا لوقف الهجوم على مأرب

الأحد 17 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شددت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم الأحد 17 اكتوبر/تشرين الأول، على أهمية الوصول إلى تسوية سياسية في اليمن لإنهاء "الكارثة الإنسانية" التي تسببت فيها ميليشيا الحوثي.

جاء ذلك، على لسان وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه السفير البولندي لدى اليمن، ستانيسلاف بوري، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وأشار وزير الخارجية إلى سلوكيات ميليشيا الحوثي الإجرامية، وحصارها لمديرية العبدية وقصفها للقرى بالصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة وتدمير المستشفى الوحيد في المديرية وتهجير الآلاف من أبناء المديرية وإعادة تهجير آلاف النازحين.

وأكد بن مبارك رفض الميليشيا إجلاء المرضى والجرحى والمصابين من المدنيين، علاوة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، وفق تعبيره.

في السياق، قال وزير الخارجية، أن عدوان الميليشيات الحوثية المستمر والتصعيد المتزايد باستهداف المدنيين في كافة أنحاء اليمن، وعلى وجه الخصوص في مأرب، يعكس الطبيعة الوحشية لهذه الميليشيات وعدم اكتراثها بإرادة وإجماع المجتمع الدولي على إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، محذراً من أن هذا التصعيد يهدد بنسف عملية السلام، ومفاقمة الأزمة الإنسانية وما يرافقها من انهيار اقتصادي مما سيضاعف من معاناة اليمنيين.

وتطرق بن مبارك، أثناء لقائه، الأحد، القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن كاثرين ويستلي، إلى ما تقوم به الميليشيا الحوثية حتى اللحظة من حصار وتجويع وأعمال انتقامية وقتل ممنهج بحق سكان العبدية في مأرب، واصفا هذه الانتهاكات الجسيمة بأنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وشدد وزير الخارجية اليمني على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل على إيجاد وسائل ضغط حقيقية وفاعلة لإجبار الحوثيين على وقف العنف والدخول في عملية سلام جادة وحقيقية تنهي معاناة الشعب اليمني، مؤكداً أن الحكومة والجيش الوطني وقوات المقاومة وبدعم من التحالف لن تدخر أي جهد للقيام بحماية المدنيين ودحر عدوان هذه الميليشيات.

بدورها، أعربت القائمة بأعمال السفير الأميركي عن إدانة بلادها لتصعيد الحوثيين في مأرب وإعاقتهم لحركة الأشخاص والمساعدات الإنسانية ومنع الخدمات الأساسية عن سكان العبدية، مؤكدة موقف بلادها الذي يدعو الحوثيين لوقف هجومهم على مأرب والاستماع إلى دعوات المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن.