آخر الاخبار

هل ترغب في تفريغ و محو الذكريات السيئة من الدماغ اليك الحل شاهد بالصور.. مشهد ايماني مهيب غاب عنا قرابة عامين كاملين قرار جديد تبدأ السعودية تطبيقه من اليوم تشترط فيه الحصول على جرعتين لقاح كورونا البنك المركزي يبدأ أول تحرك فعلي لضبط سعر الصرف والقضاء على الفارق الكبير للتحويلات المالية بين المحافظات ويعلن آلية جديدة خطأ شائع وبسيط في تحضير العصائر يجعله قنبلة مخيفة في الجسم إنهيار كبير الريال والبنك المركزي يتخذ إجراءات عاجلة في عدن ما حقيقة توقف الشركةُ اليمنية للغاز بمأرب عن انتاج الغاز المنزلي احتدام المواجهة بين ترمب وبايدن على خلفية أحداث «6 يناير ”واشنطن“ تدعو الحوثيين لوقف هجومهم على مأرب والاستماع إلى دعوات إنهاء هذا الصراع بشكل فوري التحالف يعلن تدمير مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون نحو السعودية

قرار جديد تبدأ السعودية تطبيقه من اليوم تشترط فيه الحصول على جرعتين لقاح كورونا

الأحد 17 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 487

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، السماح بحضور الجماهير الرياضية في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية في مختلف المنافسات الرياضية.

واوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس)، أن دخول الجماهير الرياضية للملاعب والمنشآت الرياضية سيبدأ من اليوم الاحد، وسيكون مقتصراً على الأشخاص الذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة، ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمُستَثنَين بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا" ووفقاً للاشتراطات الصادرة من الجهات المعنية، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المطبقة وارتداء الكمامة داخل المنشأة.

وأكدت وزارة الرياضة أن هذا القرار سيكون خاضعاً للمراجعة الدورية وفقاً لما يردها من الجهات المختصة، وبناءً على المستجدات المحلية والدولية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

إقراء أيضاً
ليفربول يمزق شباك احد خصومه في مباراة تاريخية لمحمد صلاح
تغيير ملعب مباراة فرنسا وكازاخستان
ليفربول يعلق على الاستحواذ السعودي على نيوكاسل
قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الكرة بعد هدف نيمار في مرمى أورغواي
ثنائية ديباي تقود هولندا لفوز ساحق بسداسية على جبل طارق
خبير مالي يقدم نصيحة خاصة لنادي لليفربول بخصوص عقد محمد صلاح
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس