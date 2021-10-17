هل ترغب في تفريغ و محو الذكريات السيئة من الدماغ اليك الحل شاهد بالصور.. مشهد ايماني مهيب غاب عنا قرابة عامين كاملين قرار جديد تبدأ السعودية تطبيقه من اليوم تشترط فيه الحصول على جرعتين لقاح كورونا البنك المركزي يبدأ أول تحرك فعلي لضبط سعر الصرف والقضاء على الفارق الكبير للتحويلات المالية بين المحافظات ويعلن آلية جديدة خطأ شائع وبسيط في تحضير العصائر يجعله قنبلة مخيفة في الجسم إنهيار كبير الريال والبنك المركزي يتخذ إجراءات عاجلة في عدن ما حقيقة توقف الشركةُ اليمنية للغاز بمأرب عن انتاج الغاز المنزلي احتدام المواجهة بين ترمب وبايدن على خلفية أحداث «6 يناير ”واشنطن“ تدعو الحوثيين لوقف هجومهم على مأرب والاستماع إلى دعوات إنهاء هذا الصراع بشكل فوري التحالف يعلن تدمير مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون نحو السعودية
أعلنت وزارة الرياضة السعودية، السماح بحضور الجماهير الرياضية في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية في مختلف المنافسات الرياضية.
واوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس)، أن دخول الجماهير الرياضية للملاعب والمنشآت الرياضية سيبدأ من اليوم الاحد، وسيكون مقتصراً على الأشخاص الذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة، ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمُستَثنَين بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا" ووفقاً للاشتراطات الصادرة من الجهات المعنية، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المطبقة وارتداء الكمامة داخل المنشأة.
وأكدت وزارة الرياضة أن هذا القرار سيكون خاضعاً للمراجعة الدورية وفقاً لما يردها من الجهات المختصة، وبناءً على المستجدات المحلية والدولية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.