التحالف يعلن تدمير مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون نحو السعودية

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أعلن التحالف العربي في اليمن، منتصف ليل السبت الأحد، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه السعودية.
جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن التحالف العربي، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وقال التحالف إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة "، دون تحديد مكان.
وأضاف البيان: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية ".