محافظ حضرموت يعلن إحباط ”مخطط إرهابي“ لتفجير مقرات حكومية

الأحد 17 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، إن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، تمكنت من إحباط مخطط إرهابي لتفجير عدد من المقار الحكومية والأمنية في المحافظة، وإلقاء القبض على خمسة عناصر.

وبحسب المكتب الإعلامي للمحافظ، فقد قال المحافظ البحسني ان من بين العناصر الذين أُلقي القبض عليهم "قيادي في الصف الأول للإرهابيين"، وقد أدلى "بمعلومات خطيرة، وتخطيطات للعناصر الإرهابية لتدمير منشآت حيوية ومهمة مثل البنك المركزي ومقر الأمن والشرطة واستهداف (المقار) العسكرية ومقر السلطة المحلية".

ولم يورد البحسني مزيد تفاصيل عن هوية "العناصر الإرهابية" أو الجهة التي يتبعونها، غير أنه أكد أن "قيادة السلطة بالمحافظة ستتخذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد هذه المجاميع التي تريد السوء لحضرموت".

ووجه البحسني، الشكر، للأجهزة الاستخباراتية والأمنية، "على النجاح الكبير الذي حققوه وإفشال المخططات الإرهابية".

كما دعا البحسني "المواطنين إلى مؤازرة القوة العسكرة والأمنية، والالتفاف حولها للرفع من معنوياتها في هذه الأيام التي تكالب فيها الأعداء على حضرموت، مشددًا على ضرورة رفع اليقظة والانتباه، وتعزيز الجبهة الداخلية كلًا في موقعه للحفاظ على ما تحقق للمحافظة من إنجاز كبير في ملف الأمن والاستقرار".