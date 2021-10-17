استووا تراصوا من جديد السعودية تزف بشائر الخير لكل المسلمين من داخل الحرم المكي محافظ حضرموت يعلن القبض على خلية إرهابية خططت لاستهداف البنك المركزي الكشف عن ترتيبات حوثية لتصفية 31 مختطفاً النفط يصعد لأعلى مستوى في 3 سنوات.. وبرنت يسجل 84.86 دولار للبرميل لتأخير الشيخوخة.. هذه 10 أطعمة تحافظ على شباب البشرة فائدة غير متوقعة لـ«أفلام الرعب» «آبل» تحذف تطبيق القرآن الكريم بطلب من هذه الدولة أمريكا تصدر بيانا بشأن الجرائم الحوثية الوحشية بحق سكان مديرية العبدية شركة الغاز بـ «مأرب» تكشف حقيقة توقفها عن إنتاج الغاز المنزلي مصرع أحد أعضائها وإصابة 4 آخرين.. حملة أمنية تداهم وكر خلية حوثية في مسقط رأس الرئيس «هادي»
بدأ العاملون في المسجد الحرام في السعودية، إزالة إشارات التباعد في الحرم المكي والتي تم وضعها مع بداية جائحة كورونا.
وتداولت مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قيام العاملين بإزالة العلامات وسط فرحة عارمة من قبل المصلين.
ولأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، سيعود إمام المسجد الحرام في صلاة فجر اليوم ليردد مخاطبا المصلين "استووا.. اعتدلوا.. تراصوا".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن وكيل شؤون المسجد الحرام سعد بن محمد المحيميد الجاهزية التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام، بكامل الطاقة الاستيعابية، اعتبارا من غد الأحد.
وقال المحيميد إن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وجّه بتجنيد الرئاسة بمختلف وكالاتها كامل طاقاتها البشرية والآلية لتنفيذ خطة العودة الكاملة.
وأشار إلى ضرورة التزام جميع القاصدين بما جاء في بيان لوزارة الداخلية من تعليمات تطالب بالالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأوقات داخل المسجد الحرام، وحجز المواعيد للعمرة والصلاة من خلال التطبيقات الإلكترونية الرسمية (اعتمرنا، توكلنا).