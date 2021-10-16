أمريكا تصدر بيانا بشأن الجرائم الحوثية الوحشية بحق سكان مديرية العبدية

السبت 16 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دانت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت ، استخفاف مليشيا الحوثي بحماية المدنيين، مطالبة بفتح ممرات آمنة للجرحى في العبدية.

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عنها، الحوثيين بالانصياع للمطالب الدولية وإنهاء الصراع في اليمن، مؤكدة أنه على الحوثيين وقف هجومهم على مأرب.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الحوثيين يعيقون وصول المساعدات الإنسانية لـ 35 ألف يمني في العبدية .

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قال إن مصادر محلية تؤكد ارتكاب ميليشيا الحوثي جرائم إعدام ميداني وتصفية للجرحى وتفجير للمنازل والمباني الحكومية ونهب للمحال التجارية ومعدات المستشفى في العبدية، بعد اقتحامها مركز المديرية الواقع على أطرافها، واستمرارها في حصار وقصف 18 قرية.

وأضاف الإرياني، عبر حسابه في "تويتر"، أن المعلومات تؤكد تسبب قصف مليشيا الحوثي الإرهابية المتواصل للقرى ومنازل المواطنين بتدمير ست قرى بشكل كامل، في ظل موجة نزوح "داخلي" لمئات الأسر والنساء والأطفال من مركز المديرية إلى القرى المحاصرة التي لا زالت خارج سيطرة الميليشيا.

وتابع أن مليشيا الحوثي الإرهابية تمارس هذه الجرائم الوحشية بحق سكان مديرية العبدية في ظل حصار غاشم ومتواصل منذ قرابة شهر، وتعتيم إعلامي بعد قيامها بقصف أبراج شبكات الاتصالات والذي أدى إلى انقطاع كل وسائل التواصل مع أبناء المديرية.

وأكد الإرياني، أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من أعمال انتقامية وقتل ممنهج وحصار وتجويع بحق سكّان مديرية العبدية من النساء والأطفال وكبار السن هي جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وتشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء.