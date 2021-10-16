شركة الغاز بـ «مأرب» تكشف حقيقة توقفها عن إنتاج الغاز المنزلي

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نفت الشركة اليمنية للغاز المسال بصافر توقف الشركة عن إنتاج الغاز المنزلي أو وجود شحة فيه داعية وسائل الإعلام إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي يروجها ضعفاء النفوس.
وأضافت الشركة في بيان لها انه في ظلِّ الظروف الراهنة والأحداث المُتسارعة التي تشهدها البلاد، يُلاحَظ قيام بعض ضعاف النفوس المتاجرين بقوت الشعب بالترويج وبثِّ الإشاعات حول وجود شحةٍ أو نقصٍ او توقف في إنتاج الغاز المنزلي لاستغلال المواطنين.
وأكدت الشركة اليمنية للغاز نفيها بالتوقف عن إنتاج مادة الغاز المنزلي، حيثُ أنَّ كميات الإنتاج من الغاز المنزلي ستكون في الأيام المقبلة في تزايدٍ كبير، وانَّ معامل التعبئة مستمرّة في عملها وذلك عقب توقف جزء لأغراض الصيانة، وستعاود خلال 72 ساعة بانسيابيّة عالية، تدعمها توجيهات الوزارة والسُلطة المحلية بمحافظة مارب بهذا الصّدد.
من جانبه أكدّ المدير العام للشركة محسن بن وهيط استمرار إنتاج الغاز المنزلي . مشيرا للإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية وفي مقدمتها استمرارها في الانتاج والتوزيع لمادة الغاز المنزلي لكافة محافظات الجمهورية دون تميز وكذا تطوير آليات العمل في الإنتاج والتوزيع والرقابة.
من جانبه كشف منصور السريحي مدير دائرة صافر عزيمة الشركة لإيصال الغاز المنزلي الى كافة المواطنين بالسعر المناسب وتخفيف معاناتهم بمختلف المحافظات لكل أبناء الشعب اليمني بكافة أطيافه ومكوناته دون تفريق لكونها خدمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحياة اليومية للمواطنين رغم محدودية الإنتاج للغاز ومشتقاته وعدم ثبات وإستقرار الكميات المنتجة.