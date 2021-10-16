تركيا تؤكد تقديم جميع أنواع الدعم لأفغانستان بشرط

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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, عن رأي بلاده فيما يحدث داخل أفغانستان. وقال أردوغان خلال حديثه للصحفيين, إن تركيا جاهزة لدعم الشعب الأفغاني, خاصة بعد تولي الإدارة الجديدة.
وأضاف: “أتعهد بتقديم جميع أنواع الدعم لأفغانستان طالما أن الإدارة الجديدة -طالبان- تحمي حقوق شعبها في جميع نواحي الحياة”. وتابع: “طالبان تتخذ نهجا عادلا بشأن العلاقات الدولية وحماية شعبها, وهذا هو شرطنا لدعمها”.
وجاءت كلمات الرئيس التركي, بعد تواجد وفد من أفغانستان في تركيا. وطلب الوفد الأفغاني من الرئيس التركي, مساعدات إنسانية, ومساهمة في تثبيت أوضاع الإدارة الجديدة بأفغانستان. وطمأن أردوغان الوفد الزائر بخصوص العلاقات الثنائية بين البلدين, مبينا أن تركيا لديها علاقات أخوية قديمة مع أفغانستان.
وبيّن أن تركيا بمقدورها اتخاذ خطوات إيجابية مع أفغانستان في المستقبل, حال التوصل لاتفاقات, خاصة بعد إدارتها لمطار كابول مسبقا وعلى غرار الدعم التركي, فإن الخارجية التركية استنكرت الهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان.
ففي يوم أمس الجمعة, سقط العديد من القتلى والجرحى خلال هجوم إرهابي داخل مسجد شيعي في “قندهار” جنوب أفغانستان