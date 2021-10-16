أردوغان يقدم هدية فنية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

السبت 16 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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قدم الرئيس رجب طيب أردوغان للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هدية رائعة عبارة عن لوحة فنية تصور أورتاكي .

وكان قد عقد الرئيس أردوغان والمستشارة الألمانية ميركل اجتماعا ثنائيا استمر ساعة في قصر هوبر في منطقة تارابيا بإسطنبول .

وخرج أردوغان وميركل إلى الشرفة بعد الاجتماع، حيث تحدثا في أمور وديه لفترة من الوقت .

وقدم أردوغان بعد الاجتماع لميركل لوحة أورتاكوي للفنان ريزه صلاح الدين كارا، كما قدم الرئيس أردوغان معلومات لميركل عن اللوحة