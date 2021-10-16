الاعلان عن مقتل 160 حوثياً وتدمير 11 آلية في ”العبدية“ خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلن تحالف دعم الشرعية، السبت 16 اكتوبر/تشرين الأول، أنه قتل أكثر من 160 عنصرا حوثيا في غارات جنوبي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).
وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ان نفذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالعبدية خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضح أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (11) آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت (160) عنصراً إرهابياً.
وتابع:"مستمرون في تقديم الدعم والإسناد للجيش الوطني لحماية المدنيين العُزل من الانتهاكات الحوثية".
ومنذ نحو 3 أسابيع تحاصر مليشيات الحوثي الإرهابية، مديرية العبدية التي يقطنها 35 ألف نسمة وتمنع دخول الغذاء والدواء مع استمرار أعمال القصف بمختلف أنواع الأسلحة.
وامس الجمعة، سيطرت مليشيا الحوثي الانقلابية على مركز مديرية ”العبدية“ بعد حصار استمر لأكثر من 3 أسابيع.