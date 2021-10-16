ليفربول يمزق شباك احد خصومه في مباراة تاريخية لمحمد صلاح

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دك فريق ليفربول شباك مضيفه واتفورد بخمسة أهداف نظيفة نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وافتتح المهاجم السنغالي ساديو ماني التسجيل "للريدز" مبكرا، في الدقيقة التاسعة
، بعد تمريرة على طبق من ذهب من زميله النجم المصري محمد صلاح. وأضاف المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدفين متتاليين في الدقيقتين (37 و52). وعزز "الفرعون"
محمد صلاح تقدم الضيوف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 54 بطريقة رائعة بعد مجهود فردي كبير قام به، ليحتفل بأفضل طريقة بمباراته رقم 200 بقميص "الريدز".
وعاد روبرتو فيرمينو وسجل الهدف الشخصي الثالث له "هاتريك" والخامس لفريقه، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "فيكارج رود". ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 18 نقطة، واعتلى صدارة الدوري، متجاوزا بفارق نقطتين فريق تشيلسي، الذي يحل ضيفا على نادي برينتفورد، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا. في المقابل، تجمد رصيد واتفورد عند 7 نقاط، ويشغل المركز الخامس عشر على سلم الترتيب، حتى الآن، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.