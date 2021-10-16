”الغذاء العالمي“ يدعو إلى إجراءات عاجلة لوقف الجوع في اليمن

السبت 16 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، السبت 16 اكتوبر/تشرين الاول، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الجوع في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة نشرها البرنامج الأممي بمناسبة اليوم العالمي للغذاء، الموافق 16 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وأوضح البرنامج أنه "ملتزم بدعم العائلات اليمنية بالمساعدة الغذائية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة".

وأضاف: "في اليوم العالمي للغذاء، ندعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اليمن ووقف الجوع"، دون تفاصيل أخرى.

واليوم السبت، شهدت العملة المحلية تراجعا لافتا جديدا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1385 ريالا يمنيا، فيما سجل الريال السعودي 365 ريالا.

وقبل الحرب في اليمن عام 2015، كان متوسط سعر الدولار في السوق المحلية 215 ريالا.

وأدى التراجع في سعر العملة، إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة بضرورة علاج أزمة الريال، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر.