مراسيم دور التسليم والاستلام بين مدير عام شرطة وادي وصحراء حضرموت السلف والخلف

السبت 16 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب

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تنفيذاً لقرار وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان بتكليف قائماً بأعمال مدير عام للشرطة بوادي حضرموت، جرى اليوم بمديرية سيئون مراسيم التسليم والاستلام بين مدير عام شرطة وادي وصحراء حضرموت السلف العميد مبارك العوبثاني والقائم بأعمال الشرطة الخلف العميد حسن العيدروس.

وتكونت لجنة التسليم والاستلام برئاسة وكيل قطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير وعضوية كلاً من مدير عام شؤون الضباط ومدير عام شؤون الافراد ومدير عام الامداد بوزارة الداخلية ونائب مدير عام شرطة حضرموت الوادي والصحراء.

وخلال عملية الاستلام والتسليم أشاد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير بجهود مدير شرطة وادي حضرموت السابق العميد مبارك العوبثاني في تثبيت الأمن بمديريات الوادي والصحراء.

وشدد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة على مواصلة المدير المكلف العميد حسن العيدروس للجهود السابقة وتعزير آليات العمل الأمني لدعم استقرار أمن حضرموت.