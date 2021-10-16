أكبر انهيار في تاريخ الريال اليمني والدولار يقترب من الـ400 بعد الـ1000.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن

السبت 16 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 360