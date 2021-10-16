أكبر انهيار في تاريخ الريال اليمني والدولار يقترب من الـ400 بعد الـ1000.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن

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أسعار صرف الريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية في العاصمة المحتلة صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن، يوم السبت 16 اكتوبر/تشرين الأول 2021م:
* صنعاء*
الدولار
بيع 602
شراء 600
الريال السعودي
بيع 159
شراء 158
* عدن*
الدولار
بيع 1385
شراء 1375
الريال السعودي
بيع 365
شراء 362