تصنيف أمريكي يضع 3 مطارات عربية ضمن أفضل 10 في العالم

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وضع تصنيف أمريكي تقوم به مجلة "كان ترافيلار"، 3 مطارات عربية في قائمة أفضل مطارات العالم.
وحسب ما نشرته المجلة عبر موقعها الإلكتروني، فإن كلا من مطار حمد الدولي، ومطار دبي، ومطار المنارة في مراكش بالمملكة المغربية، قد احتلت على التوالي، المراكز الخامس والسادس والسابع.
وقالت المجلة إن تصنيفها يعتمد على استطلاع رأي تجريه على قرابة 800 ألف من قرائها، الذين يسافرون عبر مطارات العالم المختلفة، حيث يتم تجميع نقاط لكل مطار واحتساب النتائج بناء عليها.
وعن مطار حمد الدولي الذي احتل المركز الخامس، قالت المجلة: إنه يبدو وكأنه فندق.. منتجع.. أكثر من كونه مركزًا للنقل الصاخب، مع وسائل الراحة التي تشمل مركزًا للياقة البدنية وملاعب اسكواش ومسبح داخلي.
ولفتت إلى أنه تم وضعه في مركز متقدم لكثرة وسائل الراحة المتميزة فيه، مع مجموعة واسعة من الصالات، بالإضافة إلى غرف هادئة ومناطق ترفيه للأطفال وللركاب في أي درجة طيران.
وامتدحت المجلة مطار المنارة في مراكش المغربية، الذي تم تصنيفه سابعا على مستوى العالم، مؤكدة أنه بوابة إلى واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في شمال إفريقيا.
وأوضحت المجلة أن مطار المنارة في مراكش يعد مقدمة جديرة بالمغرب؛ لافتة إلى أنه فاز أيضًا بحماس شديد من منشورات القراء، وتصويتهم، لتصميمه "المذهل"، كما قال أحد القراء، بينما وصفه آخر بقوله: "في اللحظة التي تهبط فيها، تعلم أنك قد نُقِلت إلى شمال إفريقيا.. المطار انعكاس مباشر للثقافة".
يشار إلى أن المجلة وضعت مطار شانغي في سنغافورة في المركز الأول، في حين احتل المركز الثاني مطار اسطنبول الدولي، تلاه مطار طوكيو ناريتا ثالثا، وفي المركز الرابع جاء مطار سيول إنتشون الدولي، ثم بالتوالي مطارات أثينا وهيثرو وزيورخ ثامنا وتاسعا وعاشرا