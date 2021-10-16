تصنيف أمريكي يضع 3 مطارات عربية ضمن أفضل 10 في العالم دعوة سعودية جديدة للضغط على الحوثيين والشرعية تؤكد أن الانقلابيين لن يذهبوا للتفاوض الا في حالة واحدة لهذا بسبب الفيفا يشكر قطر الوضع مهدد بالإنفجار وآلاف يحتشدون أمام القصر الرئاسي في الخرطوم تفاصيل خطة الحوثي لنهب أموال 14 شخصا من كبار التجار باليمن والسيطرة على 2 من البنوك التجارية السعودية تدرس طلبا ايرانيا سيكون له تأثير ايجابي على جهود وقف الحرب في اليمن معين عبدالملك يتحدث للإعلام الاماراتي حول تسمية الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق الرياض ومصالحة حقيقية وقرار للحكومة خلال المرحلة القادمة ظهور تشققات في زوايا الشفاه من أعراض أمراض خطيرة وكارثية ”العبدية“ في مأرب.. حصار ووضع مأساوي في منطقة غنية بالنفط تفاصيل المعارك الدامية في جبهات العبدية في مأرب خلال الساعات الماضية
وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الشكر لدولة قطر، لمساعدتها في عملية إجلاء نحو 100 لاعب ومدرب كرة قدم بينهم نساء من أفغانستان إلى الدوحة.
وقال "فيفا" في بيان أمس الجمعة، إنه تم إجلاء نحو مئة لاعب ومدرب كرة قدم بينهم نساء من أفغانستان إلى الدوحة على متن رحلات تابعة للخطوط الجوية القطرية.
وأعرب "فيفا" عن شكره لدولة قطر على دعمها عملية الإجلاء وضمانها ممرا آمنا لهؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر. وأوضح "فيفا" أنه كان هناك تنسيق عن قرب مع حكومة قطر منذ أغسطس/آب الماضي بشأن إجلاء هذه المجموعة.
كما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيواصل العمل مع قطر كذلك في ما يتعلق بالإجلاء الآمن لمزيد من الرياضيين الأفغان في المستقبل.
يذكر أن رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، كان قد أثنى في وقت سابق على الجهود التي تبذلها دولة قطر فيما يتعلق بالأوضاع في أفغانستان واستضافة المدنيين الأفغان.
وكانت قطر قد حولت مجمعا مجهزا لبطولة لكأس العالم 2022 إلى مسكن للأفغان لفترة مؤقتة انتقالية. يذكر أنه في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، ستحتضن قطر على 8 ملاعب، أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في تاريخ العالم العربي