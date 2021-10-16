ظهور تشققات في زوايا الشفاه من أعراض أمراض خطيرة وكارثية

السبت 16 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أخبرت الطبيبة الروسية يكاتيرينا تيرينتيفا عن مدى خطورة ظهور التشققات في زوايا الشفاه.

يمكن أن تكون التشققات في زوايا الشفاه، والتي تسمى في العلم التهاب الشفة الزاوي، أو التهاب الأنف أو التهاب الفم الزاوي، من أعراض أمراض خطير.

وفقا لها، يمكن أن تظهر تشققات مع فقر الدم بسبب نقص الحديد، أو داء السكري، أو أمراض الجهاز الهضمي، أو نقص "فيتامين أ" و"فيتامينات ب"، أو قد تظهر مع عدوى فيروس نقص المناعة البشرية.

وقالت للقناة الخامسة: "عندما يظهر التهاب الشفة، أولاً وقبل كل شيء، يجب عليك تعديل نظامك الغذائي، والتخلي عن الأطعمة المالحة للغاية، والتوابل الحارة واللاذعة، والمنتجات التي تهيج الجلد والأغشية المخاطية، مثل الأناناس.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتوقف عن استخدام ما يمكن أن يسبب الحساسية، سواء كان ذلك مستحضرات تجميل أو معجون أسنان، وعليك أيضًا أن تتذكر نظافة الفم اليومية".

وأضافت الطبيبة أن التهاب الأوعية الدموية عادة ما يكون مصحوبًا بحرقان، كما أن التشققات عند الحديث أو الأكل تصبح بوابة لدخول العدوى المختلفة إلى الجسم.

يمكن أن تساهم أطقم الأسنان، والتغير الحاد في المناخ، واستخدام منتجات النظافة الخاصة بالآخرين، والحساسيات المتكررة للجلد حول الفم في تطور الالتهاب.

وتابعت: "إذا كانت المكورات العقدية هي سبب التشققات، فعندئذٍ يظهر بدل الاحمرار فقاعات ذات محتويات قيحية، والتي تنفجر بعد ذلك، وتتشكل في مكانها شقوق تشفى بعد فترة طويلة