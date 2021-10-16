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تغيير ملعب مباراة فرنسا وكازاخستان

السبت 16 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن مواجهة الديوك مع كازاخستان الشهر المقبل، في تصفيات كأس العالم، تم نقلها من استاد فرنسا الدولي لملعب بارك دي برينس، بسبب الأعمال الجارية لإنشاء خط القطار السريع إلى مطار شارل ديجول.

 

وأضاف الاتحاد الفرنسي، في بيان "أبلغت السلطات الفرنسية الاتحاد، اليوم الجمعة، بأن هذه المباراة لا يمكن إقامتها في استاد فرنسا الدولي، بسبب الأعمال الجارية لإنشاء خط القطار السريع إلى مطار شارل ديجول".

 

وتابع "سيقوم الاتحاد الفرنسي بتفعيل نظام جديد للتذاكر في الأيام القليلة المقبلة، سيتم الاتصال بجميع حاملي تذاكر المباراة، التي كانت ستقام في استاد فرنسا الدولي وسيتم رد أموالهم كاملة.. كما سيحصلون على أولوية في شراء تذاكر، لحضور المباراة في ملعب بارك دي برينس".

 

ويقع استاد فرنسا الدولي شمال باريس، بينما يقع ملعب بارك دي برينس، معقل باريس سان جيرمان والذي كان يستضيف مباريات المنتخب الوطني حتى 1998، على الحافة الغربية للعاصمة.

 

وستواجه فرنسا ضيفتها كازاخستان، في 13 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

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