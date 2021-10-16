لأول مرة.. "إسرائيل" تجتمع بـ6 دول عربية على طاولة واحدة صدور أوامر ملكية سعودية «معين عبد الملك»يتحدث عن تطورات معركة «مـأرب»ويدعو إلى إعادة الزخم لأداء التحالف «الملك سلمان» يعين رسميا قائدا جديدا لقوات التحالف في اليمن من جامعة شيكاغو الأمريكية.. ماذا قالت توكل كرمان عن وقف الحرب في اليمن لماذا انسحب مقاتلو العبدية من مركز المديرية وماهي الرسالة التي وجهوها اليوم الي التحالف والرئاسية اليمنية؟ واس.. قفزة في صادرات السعودية غير النفطية ليفربول يعلق على الاستحواذ السعودي على نيوكاسل مصرع أكثر من 180 حوثياً وتدمير 10 آليات عسكرية جنوبي مأرب السعودية: جادون بشأن المحادثات مع إيران
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الجمعة، أوامره بالتعيين والإعفاء في عدد من المناصب الوزارية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وبموجب الأوامر الملكية، تم تعيين فهد بن عبد الرحمن بن داحس الجلاجل وزيرا جديدا للصحة، وذلك إثر إعفاء توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة، من منصبه.
وفي قطاع وزاري آخر، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.
وشملت الأوامر، ترقية الفريق الركن، مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع، إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة.
وتم إعفاء عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز العريفي، مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه.