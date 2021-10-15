لأول مرة.. "إسرائيل" تجتمع بـ6 دول عربية على طاولة واحدة صدور أوامر ملكية سعودية «معين عبد الملك»يتحدث عن تطورات معركة «مـأرب»ويدعو إلى إعادة الزخم لأداء التحالف «الملك سلمان» يعين رسميا قائدا جديدا لقوات التحالف في اليمن من جامعة شيكاغو الأمريكية.. ماذا قالت توكل كرمان عن وقف الحرب في اليمن لماذا انسحب مقاتلو العبدية من مركز المديرية وماهي الرسالة التي وجهوها اليوم الي التحالف والرئاسية اليمنية؟ واس.. قفزة في صادرات السعودية غير النفطية ليفربول يعلق على الاستحواذ السعودي على نيوكاسل مصرع أكثر من 180 حوثياً وتدمير 10 آليات عسكرية جنوبي مأرب السعودية: جادون بشأن المحادثات مع إيران
عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز رسميا اليوم الجمعة الفريق الركن مطلق الازيمع قائدا لقوات التحالف في اليمن، بعد أكثر من عام على تكليفه خلفا للأمير فهد بن تركي.
وقضي المرسوم الملكي الذي نشرته وكالة "واس" السعودية إنه يرقى الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن، ويعين قائداً للقوات المشتركة.
وفي أغسطس العام الماضي أحال العاهل السعودي الأمير فهد بن تركي من قيادة قوات التحالف للتقاعد والتحقيق معه بسبب شبهات فساد مالي.
وكان الازيمع وهو نائب رئيس أركان الجيش السعودي مكلفا بقيادة القوات المشتركة منذ شهر أغسطس العام الماضي.