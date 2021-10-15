«الملك سلمان» يعين رسميا قائدا جديدا لقوات التحالف في اليمن

الجمعة 15 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز رسميا اليوم الجمعة الفريق الركن مطلق الازيمع قائدا لقوات التحالف في اليمن، بعد أكثر من عام على تكليفه خلفا للأمير فهد بن تركي.

وقضي المرسوم الملكي الذي نشرته وكالة "واس" السعودية إنه يرقى الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن، ويعين قائداً للقوات المشتركة.

وفي أغسطس العام الماضي أحال العاهل السعودي الأمير فهد بن تركي من قيادة قوات التحالف للتقاعد والتحقيق معه بسبب شبهات فساد مالي.

وكان الازيمع وهو نائب رئيس أركان الجيش السعودي مكلفا بقيادة القوات المشتركة منذ شهر أغسطس العام الماضي.