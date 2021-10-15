من جامعة شيكاغو الأمريكية.. ماذا قالت توكل كرمان عن وقف الحرب في اليمن لماذا انسحب مقاتلو العبدية من مركز المديرية وماهي الرسالة التي وجهوها اليوم الي التحالف والرئاسية اليمنية؟ واس.. قفزة في صادرات السعودية غير النفطية ليفربول يعلق على الاستحواذ السعودي على نيوكاسل مصرع أكثر من 180 حوثياً وتدمير 10 آليات عسكرية جنوبي مأرب السعودية: جادون بشأن المحادثات مع إيران قنبلة موقوتة على شكل ناقلة نفط في سواحل اليمن.. دراسة أمريكية تدق ناقوس الخطر بعد نفاذ الذخائر والغذاء وبعد حصار لأكثر من 3 أسابيع.. مليشيا الحوثي تسيطر على أجزاء من مديرية العبدية ظهور هذه الأعراض البسيطة على القدم يدل على الإصابة بسرطان الرئة أول دولة عربية وخليجية تعلن صفر وفيات كورونا لليوم الثالث على التوالي
تعهدت الناشطة الحقوقية اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان أنها ستعمل كل ما بوسعها من أجل بناء سلام مستدام في بلدها وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وقالت كرمان -في كلمة لها بجامعة شيكاغو الأمريكية- إن خطوات السلام الدائم لإنهاء الحرب المستمرة لسبع سنوات تبدأ بإيقاف الحرب ورفع الحصار والانسحاب السعودي الإماراتي من اليمن، وكف يد طهران عن الاستمرار في تزويد الحوثيين بالسلاح. وأضافت "يجب استئناف العملية السياسية من حيث توقفت بالانقلاب الحوثي واندلاع الحرب في سبتمبر 2014، قبل تشكيل لجنة عسكرية برعاية أممية لسحب السلاح من جميع الميليشيات ليكون حصري للدولة.
وأكدت أن بناء الجيش والأمن ضروري وفق أسس وطنية بما يضمن حماية البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، ويكفل الأمن والاستقرار فيها، والذهاب إلى تشكيل حكومة وطنية من جميع المكونات أو حكومة تكنوقراط برعاية أممية.
وأشارت الناشطة اليمنية إلى أنه سيكون على عاتق الحكومة الجديدة تجهيز لاستفتاء على مسودة الدستور، وإجراء الانتخابات المختلفة "محلية وأقاليم ونيابية ورئاسية"، والإعلان عن هيئة مصالحة وطنية لجبر الضرر وتعويض الضحايا وكفالة عدم تكرار الجرائم. وأكدت على أهمية ضرورة إلزام قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات إعادة أعمار اليمن والتعويض عن ما أحدثته من دمار خلال سنوات الحرب.
وذكرت توكل كرمان أن نجاح الجهود الدولية لإنهاء الحرب مرهون بإيقاف بيع الأسلحة إلى الرياض وأبو ظبي، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم وصول أسلحة من إيران للحوثي، وعودة سيطرة الدولة على كافة تراب اليمن.