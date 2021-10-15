من جامعة شيكاغو الأمريكية.. ماذا قالت توكل كرمان عن وقف الحرب في اليمن

الجمعة 15 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مارب برس - وكالات

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تعهدت الناشطة الحقوقية اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان أنها ستعمل كل ما بوسعها من أجل بناء سلام مستدام في بلدها وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وقالت كرمان -في كلمة لها بجامعة شيكاغو الأمريكية- إن خطوات السلام الدائم لإنهاء الحرب المستمرة لسبع سنوات تبدأ بإيقاف الحرب ورفع الحصار والانسحاب السعودي الإماراتي من اليمن، وكف يد طهران عن الاستمرار في تزويد الحوثيين بالسلاح. وأضافت "يجب استئناف العملية السياسية من حيث توقفت بالانقلاب الحوثي واندلاع الحرب في سبتمبر 2014، قبل تشكيل لجنة عسكرية برعاية أممية لسحب السلاح من جميع الميليشيات ليكون حصري للدولة.

وأكدت أن بناء الجيش والأمن ضروري وفق أسس وطنية بما يضمن حماية البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، ويكفل الأمن والاستقرار فيها، والذهاب إلى تشكيل حكومة وطنية من جميع المكونات أو حكومة تكنوقراط برعاية أممية.

وأشارت الناشطة اليمنية إلى أنه سيكون على عاتق الحكومة الجديدة تجهيز لاستفتاء على مسودة الدستور، وإجراء الانتخابات المختلفة "محلية وأقاليم ونيابية ورئاسية"، والإعلان عن هيئة مصالحة وطنية لجبر الضرر وتعويض الضحايا وكفالة عدم تكرار الجرائم. وأكدت على أهمية ضرورة إلزام قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات إعادة أعمار اليمن والتعويض عن ما أحدثته من دمار خلال سنوات الحرب.

وذكرت توكل كرمان أن نجاح الجهود الدولية لإنهاء الحرب مرهون بإيقاف بيع الأسلحة إلى الرياض وأبو ظبي، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم وصول أسلحة من إيران للحوثي، وعودة سيطرة الدولة على كافة تراب اليمن.