مخترع يمني ينافس على لقب برنامج ”نجوم العلوم“

لماذا انسحب مقاتلو العبدية من مركز المديرية وماهي الرسالة التي وجهوها اليوم الي التحالف والرئاسية اليمنية؟ واس.. قفزة في صادرات السعودية غير النفطية ليفربول يعلق على الاستحواذ السعودي على نيوكاسل مصرع أكثر من 180 حوثياً وتدمير 10 آليات عسكرية جنوبي مأرب السعودية: جادون بشأن المحادثات مع إيران قنبلة موقوتة على شكل ناقلة نفط في سواحل اليمن.. دراسة أمريكية تدق ناقوس الخطر بعد نفاذ الذخائر والغذاء وبعد حصار لأكثر من 3 أسابيع.. مليشيا الحوثي تسيطر على أجزاء من مديرية العبدية ظهور هذه الأعراض البسيطة على القدم يدل على الإصابة بسرطان الرئة أول دولة عربية وخليجية تعلن صفر وفيات كورونا لليوم الثالث على التوالي ثالث دولة عربية تعلن فتح باب القبول بالوظائف العسكرية للنساء برتبة جندي
يشارك اليمني مجيب الحروش مخترع جهاز تنظيم الكلوي في برنامج "نجوم العلوم" الذي يعرض على تلفزيون قطر للفوز بجائزة أفضل اختراع لهذا العام.
ويخوض المتسابق الحروش اليوم الجمعة، مرحلة حاسمة للفوز باللقب لاختراعه جهاز قياس تدفق الدم الكلوي المحمول، حيث تعتمد هذه المرحلة على تصويت الجمهور عبر الأنترنت.
ويساهم الجهاز الأول عالميا بتقييم تلف الكلى الممكن بدون تدخل جراحي، بينما تقوم المستشعرات الحيوية المرتبطة بالجلد بترجمة بيانات المعوقة إلى تدفق الدم والضغط الكلوي وهي قيم مفيدة للمساعدة في إجراء التشخيص الأولي.
وتدعم مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع البرنامج الذي يعمل المتسابقين فيه على مدار أثني عشر أسبوعاً، بعرض الحلول التي توصلوا إليها بدعم من فريق مؤلف من الخبراء يضمّ أيضا المهندسين ومطوري المنتجات.
كما تقوم لجنة من الخبراء بتقييم المشاريع في كل أسبوع ليبقى في نهاية المطاف أربعة مرشحين يتأهلون لمرحلة التصفيات النهائية من أجل التنافس على اللقب والجائزة، على أن يتم تحديد الفائزين بناءً على قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت.