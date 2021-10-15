مخترع يمني ينافس على لقب برنامج ”نجوم العلوم“

الجمعة 15 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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يشارك اليمني مجيب الحروش مخترع جهاز تنظيم الكلوي في برنامج "نجوم العلوم" الذي يعرض على تلفزيون قطر للفوز بجائزة أفضل اختراع لهذا العام.

ويخوض المتسابق الحروش اليوم الجمعة، مرحلة حاسمة للفوز باللقب لاختراعه جهاز قياس تدفق الدم الكلوي المحمول، حيث تعتمد هذه المرحلة على تصويت الجمهور عبر الأنترنت.

ويساهم الجهاز الأول عالميا بتقييم تلف الكلى الممكن بدون تدخل جراحي، بينما تقوم المستشعرات الحيوية المرتبطة بالجلد بترجمة بيانات المعوقة إلى تدفق الدم والضغط الكلوي وهي قيم مفيدة للمساعدة في إجراء التشخيص الأولي.

وتدعم مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع البرنامج الذي يعمل المتسابقين فيه على مدار أثني عشر أسبوعاً، بعرض الحلول التي توصلوا إليها بدعم من فريق مؤلف من الخبراء يضمّ أيضا المهندسين ومطوري المنتجات.

كما تقوم لجنة من الخبراء بتقييم المشاريع في كل أسبوع ليبقى في نهاية المطاف أربعة مرشحين يتأهلون لمرحلة التصفيات النهائية من أجل التنافس على اللقب والجائزة، على أن يتم تحديد الفائزين بناءً على قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت.