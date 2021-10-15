لماذا انسحب مقاتلو العبدية من مركز المديرية وماهي الرسالة التي وجهوها اليوم الي التحالف والرئاسية اليمنية؟ واس.. قفزة في صادرات السعودية غير النفطية ليفربول يعلق على الاستحواذ السعودي على نيوكاسل مصرع أكثر من 180 حوثياً وتدمير 10 آليات عسكرية جنوبي مأرب السعودية: جادون بشأن المحادثات مع إيران قنبلة موقوتة على شكل ناقلة نفط في سواحل اليمن.. دراسة أمريكية تدق ناقوس الخطر بعد نفاذ الذخائر والغذاء وبعد حصار لأكثر من 3 أسابيع.. مليشيا الحوثي تسيطر على أجزاء من مديرية العبدية ظهور هذه الأعراض البسيطة على القدم يدل على الإصابة بسرطان الرئة أول دولة عربية وخليجية تعلن صفر وفيات كورونا لليوم الثالث على التوالي ثالث دولة عربية تعلن فتح باب القبول بالوظائف العسكرية للنساء برتبة جندي
شهدت مديرية العبدية جنوب غرب محافظة مارب خلال ال48 ساعة الماضية عمليات نزوح داخلية بسبب احتدام المواجهات بين أبناء مديرية العبدية والمليشيات الحوثية بالأسلحة الثقيلة. َ
وأوضح رئيس تحرير موقع مأرب برس في تصريحات لقناة الجزيرة بان الاشتباكات لاتزال محتدمة حتى اللحظة وأضاف خلال اتصاله بان 70% من المساحة الجغرافية للعبدية لاتزال بيد أبنائها. ََو
وقال عايض أن سبب الإنسحاب من أجزاء من العبدية هو نفاذ الذخائر والغذاء على المقاتلين حيث انسحبوا من وادي لقطع’’، مركز مديرية العبدية، الواقع على أطراف المديرية المحاذية لمديرية قانية التابعة لمحافظة البيضاء،.
ونقل عايض رسالة على لسان أبناء العبدية أن المسؤلية الأخلاقية والإنسانية في هذه اللحظة تقع على التحالف اولا والرئاسية اليمنية ثانيا.
وأفادت المصادر، أن المعارك مازالت محتدمه بين الطرفين حتى اللحظة في ظل استمرار الحصار الحوثي على كافة قرى المديرية، والبالغ عدد سكانها نحو 35 ألف نسمة.
إلى ذلك، أشارت مصادر أخرى إلى موجة نزوح داخلي من مناطق (الشيب والحجلة وثمدة والمذود والعر) حيث تضرر ساكنو تلك المناطق من القصف العنيف التي تحاصرها الجماعة لليوم الــ25 على التوالي.