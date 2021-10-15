لماذا انسحب مقاتلو العبدية من مركز المديرية وماهي الرسالة التي وجهوها اليوم الي التحالف والرئاسية اليمنية؟ واس.. قفزة في صادرات السعودية غير النفطية ليفربول يعلق على الاستحواذ السعودي على نيوكاسل مصرع أكثر من 180 حوثياً وتدمير 10 آليات عسكرية جنوبي مأرب السعودية: جادون بشأن المحادثات مع إيران قنبلة موقوتة على شكل ناقلة نفط في سواحل اليمن.. دراسة أمريكية تدق ناقوس الخطر بعد نفاذ الذخائر والغذاء وبعد حصار لأكثر من 3 أسابيع.. مليشيا الحوثي تسيطر على أجزاء من مديرية العبدية ظهور هذه الأعراض البسيطة على القدم يدل على الإصابة بسرطان الرئة أول دولة عربية وخليجية تعلن صفر وفيات كورونا لليوم الثالث على التوالي ثالث دولة عربية تعلن فتح باب القبول بالوظائف العسكرية للنساء برتبة جندي
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة 15 اكتوبر/تشرين الأول، أنه قتل 180 عنصرا من مليشيات الحوثي الإيرانية جنوبي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).
وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" انه نفذ 40 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالعبدية والقرى المحيطة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضح البيان، أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (10) آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت (180) عنصراً إرهابياً.
وأشار إلى أن المليشيا الحوثية تواصل تعنتها وتواصل تجاهلها القوانين الدولية الإنسانية من خلال استمرار تهديدها حياة المدنيين في القرى والبلدات بالقذائف والحصار.
إلى ذلك أفادت مصادر محلية، بأن مليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف القرى ومنازل المواطنين في مديرية العبدية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.
وسيطرت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة، على مركز مديرية ”العبدية“ بعد حصار استمر لأكثر من 3 أسابيع.