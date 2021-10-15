مصرع أكثر من 180 حوثياً وتدمير 10 آليات عسكرية جنوبي مأرب

الجمعة 15 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة 15 اكتوبر/تشرين الأول، أنه قتل 180 عنصرا من مليشيات الحوثي الإيرانية جنوبي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).



وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" انه نفذ 40 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالعبدية والقرى المحيطة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأوضح البيان، أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (10) آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت (180) عنصراً إرهابياً.



وأشار إلى أن المليشيا الحوثية تواصل تعنتها وتواصل تجاهلها القوانين الدولية الإنسانية من خلال استمرار تهديدها حياة المدنيين في القرى والبلدات بالقذائف والحصار.



إلى ذلك أفادت مصادر محلية، بأن مليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف القرى ومنازل المواطنين في مديرية العبدية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.

وسيطرت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة، على مركز مديرية ”العبدية“ بعد حصار استمر لأكثر من 3 أسابيع.