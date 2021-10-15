بعد نفاذ الذخائر والغذاء وبعد حصار لأكثر من 3 أسابيع.. مليشيا الحوثي تسيطر على أجزاء من مديرية العبدية

الجمعة 15 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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سيطرت مليشيا الحوثي الانقلابية، الجمعة 15 اكتوبر/تشرين الأول، على مركز مديرية العبدية في محافظ مأرب وسط اليمن، بعد حصارهم لها منذ أكثر من 3 أسابيع، حسب مصادر محلية.

وقالت مصادر محلية لمأرب برس أن سيطرة الحوثيين على اجزاء من العبدية جاء بعد نفاذ الغذاء والذخائر، وقالت المصادر إن قرابة 70% من مساحة العبدية مازالت بيد أبناء المديرية.

وأفادت المصادر بأن "مسلحي الحوثي نفذوا، خلال الساعات الماضية، هجمات مكثفة على مواقع القوات الحكومية ورجال القبائل في مديرية العبدية"، مبينا أن "الحوثيين نجحوا في السيطرة على عدة مناطق في العبدية، بما في ذلك مركز المديرية المسمى (وادي لقطع)".

ولفت إلى أن "مواجهات اليوم أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من القوات الحكومية والحوثيين"، دون تفاصيل أخرى.

وأشارت المصادر الى إن مئات الأسر تعيش وضعاً إنسانياً صعباً جراء توقف دخول الإمدادات الغذائية والدوائية منذ بدء حصار المديرية من قبل الميليشيا في 21 سبتمبر الماضي.

كما لا يعرف حتى الآن مصير عشرات الجرحى والمرضى الذين كانوا يتلقون العلاج داخل مستشفى العبدية، قبل أن تسيطر عليه الميليشيا اليوم.

وخلال الأيام الماضية، أعلن التحالف العربي في عدة بيانات، مقتل مئات الحوثيين بغارات جوية نفذها على مواقعهم في العبدية، إسنادا للقوات الحكومية.

والثلاثاء، أخطرت الحكومة اليمنية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمعاناة 35 ألف محاصر من قبل الحوثيين في العبدية، مطالبة بموقف دولي عاجل لفك الحصار.

ومنذ أكثر من 3 أسابيع، حاصر الحوثيون مديرية العبدية من مختلف المنافذ، ما جعلها تتحول إلى قضية رأي عام في البلاد.