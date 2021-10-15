ظهور هذه الأعراض البسيطة على القدم يدل على الإصابة بسرطان الرئة

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وجد الأطباء أعراضًا على الأقدام تدل على وجود سرطان الرئة.
وثق الأطباء حالات أصبح فيها ألم الكعب العَرَض الوحيد لسرطان الرئة، حسب صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.
يوضح التقرير أن العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم. في الممارسة الطبية، هناك حالات اشتكى فيها المرضى من ألم مستمر في الكعب.
أثناء الفحص، تم العثور على جلطة فيه. كان هذا هو العَرَض الوحيد لسرطان الرئة.
في مثل هذه الحالات، ينصح الأطباء بمنح نفسك ما يصل إلى أسبوعين لمعرفة ما إذا كان الألم قد اختفى. ومع ذلك، إذا لم يتوقف لفترة طويلة، يجب عليك استشارة الطبيب.
على وجه الخصوص، يجدر الانتباه إلى المشكلة إذا كان الألم شديدًا لدرجة أنه يمنعك من ممارسة الأنشطة اليومية، ويزداد الألم بشكل دوري أو يعود، ولا يختفي بعد العلاج في المنزل لمدة أسبوعين.
وأيضًا إذا كان المريض يعاني من وخز أو تنميل في القدم. حذرت صحيفة ديلي إكسبريس من أن سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطان.
وعادة، قد لا تكون هناك أعراض في بداية المرض. التدخين هو السبب الأكثر شيوعًا