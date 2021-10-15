أول دولة عربية وخليجية تعلن صفر وفيات كورونا لليوم الثالث على التوالي

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لليوم الثالث على التوالي، تعلن إحدى الدول العربية عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بها.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في بيان أمس الخميس، عن إصابة 32 حالة جديدة، وتسجيل 53 حالة شفاء.
وذكرت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك لليوم الثالث على التوالي.
ويأتي الانخفاض الكبير في مؤشرات كورونا تزامنا مع ارتفاع نسب التطعيم في صفوف المواطنين والمقيمين إلى 80 في المئة.
ومنذ ظهور الوباء، سجلت الكويت أكثر من 412 ألف إصابة بكورونا، من بينها 2455 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الحالات التي تماثلت للشفاء أكثر من 410 آلاف.
يذكر أن المركز الإحصائي التابع لدول مجلس التعاون الخليجي قد أعلن، في وقت سابق، أن الكويت حلت في المركز الأول خليجيا بمعدلات الشفاء من فيروس كورونا بنسبة تعادل 99.2%.