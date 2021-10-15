آخر الاخبار

ظهور هذه الأعراض البسيطة على القدم يدل على الإصابة بسرطان الرئة أول دولة عربية وخليجية تعلن صفر وفيات كورونا لليوم الثالث على التوالي ثالث دولة عربية تعلن فتح باب القبول بالوظائف العسكرية للنساء برتبة جندي إجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي والسعودي للبحث في إنهاء الحرب في اليمن قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الكرة بعد هدف نيمار في مرمى أورغواي السعودية على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة تشاهد بالعين المجردة 73منظمة حقوقية نطالب بدعم الآلية الوطنية للتحقيق في جرائم المليشيات الحوثية الرئيس التونسي يصدر قرارات جديدة وجريئه تخص رئيس ديوان البرلمان راشد الغنوشي الجزائر تنشر إعترافات صادمة وقوية المتورطين في مخطط مسلح بدعم مغربي وإسرائيلي روسيا تعلن موقفها من الحرب في اليمن

إجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي والسعودي للبحث في إنهاء الحرب في اليمن

الجمعة 15 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 351

 التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الخميس، في واشنطن مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية: "ناقش الوزيران التعاون الاستراتيجي الأمريكي السعودي بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى حل دائم لإنهاء الصراع في اليمن".

وأضاف البيان: "جدد الوزير الأمريكي التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال تتمسك بمساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها.

كما جدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على المملكة".

وتابع: "كما ناقشا قضايا إقليمية ودولية، بما في ذلك حقوق الإنسان

إقراء أيضاً
73منظمة حقوقية نطالب بدعم الآلية الوطنية للتحقيق في جرائم المليشيات الحوثية
روسيا تعلن موقفها من الحرب في اليمن
40 حوثياً يقعون في فخ قوات الشرعية جنوبي «مأرب»
مباحثات عُمانية - أمريكية بشأن إنهاء حرب اليمن.. ما أبزر ما بحثه الطرفان؟
الفريق الأحمر: نتائج عكسية أفرزها اتفاق استوكهولم بعد تنصل الحوثيين عنه
قال ان ”فجوة الثقة بين الأطراف كبيرة ولا ينبغي استخدام التدابير الإنسانية كورقة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس