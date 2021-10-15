إجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي والسعودي للبحث في إنهاء الحرب في اليمن

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التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الخميس، في واشنطن مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية: "ناقش الوزيران التعاون الاستراتيجي الأمريكي السعودي بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى حل دائم لإنهاء الصراع في اليمن".
وأضاف البيان: "جدد الوزير الأمريكي التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال تتمسك بمساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها.
كما جدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على المملكة".
وتابع: "كما ناقشا قضايا إقليمية ودولية، بما في ذلك حقوق الإنسان