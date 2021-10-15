قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الكرة بعد هدف نيمار في مرمى أورغواي

الجمعة 15 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أحرز البرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز، هدفا لكل منهما خلال مباراة جمعت بين منتخبي بلديهما، اليوم الجمعة، في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وسجل نيمار الهدف الأول ليساهم في فوز البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لأوروغواي، تكفل سواريز بتسجيله.

وارتفع رصيد نيمار من الأهداف الدولية إلى 70 هدفا في 115 مباراة، ليعزز مركزه الثالث في قائمة أفضل الهدافين الدوليين في تاريخ قارة أمريكا الجنوبية، خلف الأسطورة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 80 هدفا في 155 مباراة، والأسطورة البرازيلي بيليه، صاحب الـ77 هدفا في 92 مباراة.

أما سواريز، فقد رفع رصيده إلى 64 هدفا في المركز الرابع، متبوعا بالظاهرة البرازيلي رونالدو مع 62 هدفا.

تجدر الإشارة إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو أفضل هداف دولي في تاريخ كرة القدم، برصيد 115 هدفا.