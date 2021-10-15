ظهور هذه الأعراض البسيطة على القدم يدل على الإصابة بسرطان الرئة أول دولة عربية وخليجية تعلن صفر وفيات كورونا لليوم الثالث على التوالي ثالث دولة عربية تعلن فتح باب القبول بالوظائف العسكرية للنساء برتبة جندي إجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي والسعودي للبحث في إنهاء الحرب في اليمن قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الكرة بعد هدف نيمار في مرمى أورغواي السعودية على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة تشاهد بالعين المجردة 73منظمة حقوقية نطالب بدعم الآلية الوطنية للتحقيق في جرائم المليشيات الحوثية الرئيس التونسي يصدر قرارات جديدة وجريئه تخص رئيس ديوان البرلمان راشد الغنوشي الجزائر تنشر إعترافات صادمة وقوية المتورطين في مخطط مسلح بدعم مغربي وإسرائيلي روسيا تعلن موقفها من الحرب في اليمن
يرصد غدا السبت، بسماء السعودية والوطن العربي، اقتران كوكب الزهرة بنجم قلب العقرب بعد غروب الشمس وبداية الليل، حيث سيزينان الأفق الجنوبي الغربي، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، عبر صفحة الجمعية على "فيسبوك" و"تويتر" إنه خلال مواصلة كوكب الزهرة رحلته شرقا أمام نجوم العقرب في مداره حول الشمس سيلتقي بالنجم الضارب إلى الحمرة، قلب العقرب، على قبة السماء.
وأوضح أبو زاهرة أن "العثور على كوكب الزهرة سيكون في غاية السهولة بسبب لمعانه الفائق، حيث سيظهر في السماء بعد نحو نصف ساعة من غروب الشمس مثل قطعة من الألماس، وبعد حلول ظلمة الليل سيظهر قلب العقرب إلى أسفل يساره وسيفصل بينهما درجة تقريبا ويلاحظ أن قلب العقرب أقل لمعانا من الزهرة".
يرصد يوم السبت ، 16 أكتوبر 2021 اقتران كوكب الزهرة بنجم قلب العقرب بعد غروب الشمس وبداية الليل حيث سيزينان الأفق الجنوبي الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء السعودية والوطن العربي وهو الاقتران الأقرب بينهما منذ 8 سنوات.
وأضاف رئيس فلكية جدة، أنه خلال اليومين التاليين سيبقى كوكب الزهرة بالقرب من قلب العقرب، ولكن سوف يتغير الموقع الظاهري بالنسبة لبعضهما البعض، وذلك نتيجة لحركة الزهرة الدائمة حول الشمس.