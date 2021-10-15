روسيا تعلن موقفها من الحرب في اليمن

الجمعة 15 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال القائم بأعمال السفارة الروسية بدمشق الوزير المفوض إيلدار قربانوف، امس الخميس، إن بلاده تقف مع الحوار والحل السياسي في اليمن.

وحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، جاء ذلك خلال لقاء قربانوف مع نظيره اليمني الوزير المفوض لدى سفارة اليمن التابعة لحكومة صنعاء في سوريا رضوان علي الحيمي في مقر السفارة الروسية بدمشق.

وأوضح البيان أن الجانبان بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم التطرق إلى آخر مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في مختلف مناطق اليمن.

وأشار البيان إلى أنه تمت أيضا مناقشة رؤية حكومة صنعاء للحل الشامل وحرصها على السلام بالإضافة إلى الحقوق المشروعة للشعب اليمني