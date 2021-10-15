منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشآن كورونا

الجمعة 15 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن وفيات كوفيد-19 تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ عام تقريباً الأسبوع الماضي عندما يقرب من 50 ألف حالة وفاة.

وقال تيدروس، إن 56 دولة لم تصل إلى هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم 10% من سكانها ضد كوفيد بحلول نهاية سبتمبر، مضيفاً أن الوفيات المبلغ عنها كانت الأعلى في البلدان التي لديها أقل إمكانية للحصول على اللقاح.

وأضاف: "لا يزال مستوى مرتفعاً بشكل غير مقبول، ما يقرب من 50 ألف حالة وفاة في الأسبوع والعدد الحقيقي أعلى بالتأكيد".

وقال تيدروس يوم الخميس الماضي، إن البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط قد استخدمت 75% من جميع جرعات كوفيد التي تم تطويرها خلال الوباء، بينما تم تطعيم أقل من 5% من سكان إفريقيا بشكل كامل. ودعا يوم الأربعاء الدول الغنية إلى التوقف عن توزيع جرعات كوفيد المعززة للمساعدة في تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تحصين 40% من كل دولة بحلول نهاية العام.

فيما ندد مسؤولو منظمة الصحة العالمية بالانتشار العالمي لمعززات كوفيد لأسابيع على أمل إعادة تخصيص فائض اللقاحات للبلدان منخفضة الدخل ومنع ظهور حالات تفشي ومتغيرات في المستقبل.

وانضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إحاطة منظمة الصحة العالمية حول كوفيد الأسبوع الماضي لإدانة عدم المساواة في اللقاحات العالمية باعتبارها "غير أخلاقية"، مضيفاً أن معدلات التطعيم المنخفضة في جنوب العالم يمكن أن تغذي طفرة متغيرات كوفيد المقاومة للقاحات.

تشير الأبحاث من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الأفراد غير المحصنين أكثر عرضة 11 مرة للوفاة من كوفيد و10 مرات أكثر عرضة للاحتياج إلى المستشفى بسبب أعراضهم.

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