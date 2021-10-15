40 حوثياً يقعون في فخ قوات الشرعية جنوبي «مأرب»

الجمعة 15 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قتل وجرح 40 متمرّدًا حوثيًّا في كمين محكم، نفّذه ابطال الجيش الوطني ، اليوم "الخميس"، في محيط الجوبة جنوبي مأرب.

وعلى الصعيد نفسه دمّر طيران تحالف دعم الشرعية مخزن أسلحة وعربة مدرعة في جبهة حريب بمأرب؛ بحسب ما ذكر موقع الجيش "سبتمبر نت".