مباحثات عُمانية - أمريكية بشأن إنهاء حرب اليمن.. ما أبزر ما بحثه الطرفان؟

الخميس 14 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بحث وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، جهود إنهاء حرب اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية العُمانية، اليوم الخميس، أنه خلال اللقاء تبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود التي تبذل لإنهاء الحرب"، دون مزيد من التفاصيل.

ويوم الجمعة الماضي، بدأ المبعوث الأمريكي جولة في المنطقة لبحث سبل حل أزمة اليمن، تشمل السعودية والأردن والإمارات وسلطنة عمان.

وتتزامن الجولة الخليجية للمبعوث الأمريكي مع حراك دولي مكثف لحلحلة الأزمة اليمنية، وإعلان إدارة جو بايدن عزمها تكثيف الجهود في هذا الخصوص.

ولسنوات عديدة سعت القيادة العُمانية إلى التوسط لحل الأزمة باليمن، وأبقت على تمثيل للحوثيين في مسقط، كما تحافظ على علاقات جيدة مع إيران، بحسب مراقبين.