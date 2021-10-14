لماذا لجأ الرئيس التونسي إلى سحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي؟

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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الخميس عن قراره بسحب جواز السفر الدبلوماسي للمنصف المرزوقي الرئيس الأسبق دون أن يذكره داعيا وزيرة العدل إلى فتح تحقيق في تصريحاته بباريس. جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس قيس سعيد أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة اليوم الخميس.
وقال سعيد: "أوضح للجميع خاصة في هذه الفترة أن تونس دولة حرة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها تعلمون كيف ذهب البعض إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية وأقولها اليوم (في إشارة إلى المنصف المرزوقي) الذي قام بهذا سيُسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس ولا مجال لأن يتمكن من هذا الامتياز.. وهو يجوب العواصم ويلتقي عددا من الأشخاص للإضرار بتونس".
. وأضاف: "أطلب من وزيرة العدل بناء على الفصل 23 من المجلة الجزائية أن تفتح تحقيقا قضائيا في هذه المسألة لانه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي".
وذكر سعيّد أنه "آثر أن تتكون الحكومة من أعضاء غير منتمين لأي حزب من الأحزاب، ينتمون لتونس وليس لحزب، ومن يتصور أنه يدخل مرفقا عموميا بناء على انتمائه لحزب وخدمة لذلك الحزب فهو واهم…
نحن نعمل من أجل تونس ومن أجل الدولة التونسية"، وفق تعبيره. ويأتي حديث سعيد في إشارة واضحة للرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي على خلفية تصريحاته الأخيرة والتي أكد فيها تدخله لتأجيل القمة الفرنكفونية بتونس بالنظر إلى الوضع السياسي الذي تمر به به البلاد ويعتبره انقلابا .
هذا وكشف رئيس الدولة قيس سعيد أنه سيتم في القريب العاجل إصدار أمر لتنظيم حوار مع الشعب التونسي ومع الشباب، مؤكدا أنه لن يكون على شاكلة الحوارات السابقة. وأوضح سعيد أنه لن يكون هناك حوار وطني رقم 3، مشددا على أن الحوار الذي سيُنتظَم سيكون مع الشباب لا مع من تواطأ مع عواصم أجنبية ولا من من يتحفّزُ الفرص لتولي حقيبة وزارية. ويرفض الرئيس سعيد إجراء حوار وطني مع الأحزاب منذ أشهر طويلة على الرغم من الدعوات المتكررة وخاصة من اتحاد الشغل للخروج من الأزمة السياسية.