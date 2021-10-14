مارب تدشن برنامج تعزيز الهوية والولاء الوطني للمرحلة الثانوية

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دشن اليوم في مدينة مأرب عاصمة المحافظة برنامج "بناء وعي"، ينفذه مكتبي الاوقاف والارشاد ، والتربية والتعليم بالمحافظة، على مدى اربعة اشهر، لتعزيز الهوية الوطنية والولاء الوطني لطلاب المرحلة الثانوية.
وأكد مدير مكتب الاوقاف حسن القبيسي، أهمية تعزيز الهوية الوطنية والولاء الوطني والعلم والمعرفة، و الاخلاق الفاضلة بين الطلاب، والتحذير من مخاطر مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران في نشر الأفكار الطائفية والارهابية والعنصرية، في أوساط المجتمع، خاصة بعد ان قاموا بتغيير المناهج الدراسية.