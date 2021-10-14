تراجع جديد تسجله العملة اليمنية امام العملات الأجنبية مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس:
في صنعاء
شراء الدولار 600
بيع الدولار 602
شراء السعودي 158.30
بيع السعودي 158.50
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1307
بيع الدولار 1315
شراء السعودي 344
بيع السعودي 346