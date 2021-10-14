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تراجع جديد تسجله العملة اليمنية امام العملات الأجنبية مساء اليوم

الخميس 14 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس:

في صنعاء 

 شراء الدولار 600

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158.30

بيع السعودي 158.50

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1307

بيع الدولار 1315

شراء السعودي 344

بيع السعودي 346

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