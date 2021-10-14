انفجار الوضع في بيروت وسط إطلاق نار كثيف وسقوط عشرات القتلى والجرحى

الخميس 14 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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استؤنف إطلاق النار بالأسلحة الآلية في حي الطيونة ببيروت، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك"، وبحسب قناة "الجديد"، قُتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 60 بجروح.

أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، اليوم الخميس، بأن حصيلة الضحايا في التوتر الأمني الذي شهده حي الطيونة ومحيطه بالعاصمة اللبنانية بيروت، إثر إطلاق نار كثيف قرب وقفة احتجاجية ضد قرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وصلت إلى 6 قتلى و60 مصابا حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "6 قتلى و60 جريحاً وصلوا إلى مستشفى الساحل والمستشفى تطلب وحدات دم من جميع الفئات".

وجدير بالذكر أن هذه الحصيلة من مستشفى واحد وهو مستشفى الساحل، فيما لم تعلن حتى الآن مستشفيات أخرى عن استقبال حالات على خلفية الأحداث.

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن حالة من التوتر تسود حي الطيونة ببيروت إثر إطلاق نار ووقوع إصابات، وذلك بالقرب من وقفة احتجاجية نظمها أنصار "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وخرج المحامون وأصحاب القطاعات المهنية في "حركة أمل" و"حزب الله"، اليوم الخميس، للإعتصام أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على أداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار