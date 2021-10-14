38 برلمانيا يطالبون الرئيس ”هادي“ بإلغاء اتفاقية ”استوكهولم“ وتحرير الحديدة وتحريك كل جبهات القتال (وثيقة) مارب تدشن برنامج تعزيز الهوية والولاء الوطني للمرحلة الثانوية تراجع جديد تسجله العملة اليمنية امام العملات الأجنبية مساء اليوم بعد خروج الوضع عن السيطرة الجيش اللبناني يزج بمدرعاته الثقيلة في بيروت ويقيم غرفة عمليات هكذا احتفل اليمنيون في أمريكا بثورتي 26 سبتمبر و َ14 اكتوبر.. البوم صور تركيا تزود إثيوبيا بسلاح يقلب موازين المعارك ومصر تتحرك لإحباط الصفقة انفجار الوضع في بيروت وسط إطلاق نار كثيف وسقوط عشرات القتلى والجرحى مقتل 4 قيادات حوثية كبيرة في العبدية والجوبة وقيادي خامس يقع في الأسر «الأسماء» الأمم المتحدة تشعر بالقلق لما يتعرض له نحو 35 الف شخص جنوبي مأرب ! جلسة لمجلس الأمن اليوم بشأن اليمن وغروندبرغ يقدم احاطة جديدة
استؤنف إطلاق النار بالأسلحة الآلية في حي الطيونة ببيروت، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك"، وبحسب قناة "الجديد"، قُتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 60 بجروح.
أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، اليوم الخميس، بأن حصيلة الضحايا في التوتر الأمني الذي شهده حي الطيونة ومحيطه بالعاصمة اللبنانية بيروت، إثر إطلاق نار كثيف قرب وقفة احتجاجية ضد قرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وصلت إلى 6 قتلى و60 مصابا حتى الآن.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن "6 قتلى و60 جريحاً وصلوا إلى مستشفى الساحل والمستشفى تطلب وحدات دم من جميع الفئات".
وجدير بالذكر أن هذه الحصيلة من مستشفى واحد وهو مستشفى الساحل، فيما لم تعلن حتى الآن مستشفيات أخرى عن استقبال حالات على خلفية الأحداث.
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن حالة من التوتر تسود حي الطيونة ببيروت إثر إطلاق نار ووقوع إصابات، وذلك بالقرب من وقفة احتجاجية نظمها أنصار "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وخرج المحامون وأصحاب القطاعات المهنية في "حركة أمل" و"حزب الله"، اليوم الخميس، للإعتصام أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على أداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار